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Bakan Nebati sosyal medyadan açıkladı! Bu yıl rekor geldi

Bakan Nebati sosyal medyadan açıkladı! Bu yıl rekor geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde vergi ve cezalarda suç duyurusu sayısında rekor seviyeye ulaşıldığını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi sistemine ilişkin incelemelerin kararlılıkla devam ettiğini ve 76 milyar lirayı aşkın kaçağın önlendiğini söyledi. 

Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor.

2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

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