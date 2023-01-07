Taksinin tavanı koptu! Kadıköy'de can pazarı kuruldu

Kadıköy’de meydana gelen feci kazada, ticari taksi iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı. Direğe çarpan taksi savrularak ters döndü. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Talip Aksoy hakimiyetindeki 34 THK 61 plakalı ticari taksi, başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yol üzerinde ters dönerek park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza nedeniyle ticari taksi içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari takside sıkışan sürücü Talip Aksoy ve yanında bulunan üç yolcuyu yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada hurdaya dönen ticari taksinin tavanının koptuğu görüldü. Hurdaya dönen taksi olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.