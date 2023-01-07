Yeni yılın ilk anket sonuçları geldi 2 partinin oyu yükseldi 3 partinin oyu düştü

2023 seçimlerine artık sayılı aylar kaldı. Yeni yılın ilk anket sonuçları ORC'den geldi. Aralık ayı sonuçlarıyla kıyaslandığında ocak ayında AK Parti ve İYİ Parti'nin oy oranı yükselirken CHP, HDP ve MHP'nin oy oranı düştü.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimine aylar kaldı. Zafer, Cumhur İttifakı'nın mı olacak Millet İttifakı'nın mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. 2023'ün ilk haftasında da yeni anket sonuçları yayınlandı.

ORC araştırma şirketi 45 ilde, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yanıtını aradı. 2-5 Ocak arasında yapılan çalışmaya 3 bin 780 kişi katılırken anket sonuçları ise kamuoyuyla paylaşıldı. İşte son ankette merak edilen detaylar...

AK Parti yükselişte

Henüz tarihi belli olmayan seçimlerle ilgili yapılan son araştırmada zirvede yine AK Parti yer aldı. Yüzde 32 ile birinci sırada bulunan AK Parti'yi yüzde 23,5 ile CHP, yüzde 19,1 ile İYİ Parti takip etti. HDP yüzde 7,3 ile dördüncü parti olurken MHP yüzde 6,2 ile beşinci sırada yer aldı. İşte merak edilen sonuçlar;

AK Parti %32,0

CHP %23,5

İYİ Parti %19,1

HDP %7,3

MHP %6,2

Gelecek %2,9

Deva %2,5

TDP %2,2

BTP %1,8

Diğer %2,5

İttifaklarda son durum

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,2 olurken Millet İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 42,6 oldu.

Cumhur İttifakı %38,2

Millet İttifakı %42,6

Oyları artan ve azalan partiler

ORC Araştırma Şirketinin Aralık ayı sonuçlarıyla kıyaslandığında Ocak ayında 3 partinin oy oranı düşerken 2 partinin oy oranını artırdığı görülüyor. Bir önceki araştırmada yüzde 31,2 oy alan AK Parti oranını yüzde 32'ye, yüzde 17,5 oy alan İYİ Parti de oranını yüzde 19,1'e yükseltti. CHP'nin oranı 24,2'den yüzde 23,5'e düşerken, HDP'nin oyu da yüzde 7,5'ten 7,3'e, MHP'nin ise 7,1'den 6,2'ye düştüğü görüldü.