Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının tekrarını isteyecek

TFF'nin VAR kayıtlarını yayınlamasının ardından tepkiler sürüyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF'ye başvurarak Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının tekrarlanmasını isteyecek.

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TFF, bir ilke imza atarak Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını yayınladı.

Büyük hatanın yapıldığı 2 pozisyonun ardından Özgüç Türkalp'in hakemliği bitti. Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan da uzun süre maç verilmeyeceği açıklandı.

Özellikle Beşiktaş cephesi, kendi maçlarının kayıtlarının neden açıklandığını ilk günden beri soruyor.

Maçların tekrar edilmesini isteyecek

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Çebi, TFF'ye başvururak, iki maçın da tekrar edilmesini talep edecek.

"Biz takımıza güveniyoruz"

VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla Beşiktaş'ın haksız bir şekilde puan aldığı algısının yaratıldığını düşünen Çebi, "Oysa biz Gaziantep'te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Buyurun, 25. dakikadan itibaren Gaziantep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi olsun. Biz takımıza güveniyoruz." diyecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi, 65 dakika 10 kişi olarak Gaziantep FK maçını yeniden oynamaya hazır ancak bir şartı var.

"Galatasaray maçı da tekrarlansın"

Çebi, TFF'ye Sivasspor-Galatasaray maçı da Sivas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü geçerli sayılsın ve maç o dakikadan itibaren yeniden oynatılsın diyecek.

Sivasspor'un maçın 50. dakikasında Fredrik Ulvestad ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.

Gözler Galatasaray'da

Çebi, kurmaylarıyla bir değerlendirme yaparak, TFF'ye bu teklifini resmi olarak bildirmeye hazırlanıyor.

Bu noktada gözler Galatasaray Kulübü'ne çevrilecek. Galatasaray'ın bu talebe nasıl tepki vereceği ise merak konusu.