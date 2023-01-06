Türkiye'nin hamlesi sonrası çarpıcı açıklama: ABD artık orada kalamaz

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Terör, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gelişmeleri ve olası Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esed görüşmesini değerlendirdi.

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Türkiye ile Suriye arasında 12 yıl sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Yıllar sonra yaşanan bu gelişmenin ardından bu kez mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya geleceğini ve sonrasında kendisinin de Beşşar Esed ile bir görüşme yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Haber7 Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı ve bu yakınlaşmayla birlikte Suriye'deki terör örgütlerine yönelik olası gelişmeleri uzmanlarına sordu. Konuya ilişkin Emekli İstihbarat Albay ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu.

"Terör örgütünü ortadan kaldırmaya kararlıyız"

Türkiye'nin sınırlarından terör örgütünü kaldırmaya kararlı olduğunu ifade eden Coşkun Başbuğ, Irak tarafında çok mesafe kat edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile olası görüşmeye bugüne kadar hiç kapıyı kapatmadığını ifade eden Başbuğ, "Fakat dışarıdan kurcalayan karıştıran aktör çok. Amerika, İran ve diğer Avrupa'daki işte Fransa'da gibi devletler ne yapar? Onu iyi kollamak lazım. Amerika zaten başladı. Şeytanlığa rejime baskı yapıyor işte biz Esed'in eski gücüne getirilecek hiçbir görüşmeye taraftar değiliz diye de bir başlık açıyor. Dolaylı olarak yani Türkiye'yi Suriye'ye yakınlaşmasına karşıyım demek istiyor. Bu doğal çünkü eğer biz orada. Zaten bir iş birliğini başarırsak bu Amerika'nın bölgede sonu demek." dedi.

Başbuğ, ABD'nin Deyrizor bölgesinde petrol kuyularına çöktüğünü ifade ederek "Biz geçen hava harekatı yaptığımızda hedeflerden biri de ABD'nin PKK/YPG eliyle çöktüğü petrol kuyularıydı. Biz o para kaynağını kurtulalım diye harekatı yaptık. Şimdi rejim kendi malına kavuşmak istiyorsa, kendi toprağında hakim güç olmak istiyorsa Türkiye'yle işbirliğinden başka şansı yok." diye konuştu.

'Abd'nin bölgede kalması mümkün değil'

Coşkun Başbuğ, terör örgütünün bölgeden temizlenmesiyle birlikte ABD'nin de çıkmak zorunda kalacağını belirterek "Gerekçesi kaldı mı? Tezgah neye kurulu? DEAŞ'la mücadeleye. Orada da ortada hiçbir terör örgütü kalmadı. Sen neyle, kiminle neyin mücadelesini vereceksin? Dolayısıyla boşa çıkmış oluyorlar. O zaman Amerika boşa çıkacak. Boşa düşeceği için de bu süreci durdurmak için her yolu deniyor. Ama Allah'a şükür, şu an sahada olaylar da bizim lehimize gelişiyor. Amerika buradan bana göre bir kazanım elde edemez. Dolayısıyla Amerika için geri sayım başladı. Sadece Suriye'de değil, bütün Ortadoğu'da başladı." diye ekledi.

'İki devlet taşın altına elini koyacak'

Konuya ilişkin değerlendirmeler de bulunan Abdullah Ağar ise olası Erdoğan-Esed görüşmesine ilişkin "İki devlet 'Taşın altına el koyacağız' diyor. Ön koşullar ortaya koyuluyor ama bir şekilde görüşmeye başlamak, devletlerin devlet adamlarının karar vericilerin iradesinin tecelli etmesi adına önemli. Suriye'de iç savaşın getirmiş olduğu yaraların kalkmasını istiyoruz. Bir diğer tarafı da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Pek çok mesele halledilebilir

Önceden Suriye'yle yakınlaşmaya yönelik ümit olmadığını ancak yeni bir ümidin doğduğunu söyleyen Ağar, bunun bölge için bir fırsat olduğunu belirtti. Ağar, "Türkiye, Suriye'ye Adana Mutabakatıyla girmiş sayılırsa, bu sefer harekatı uluslararası hukuk çerçevesinde Esed rejimiyle beraber yapar. Yani 2 devletin rızasıyla yapılmış hale gelir. Bu da pek çok meseleyi halleder. Bir diğer tarafıyla Türkiye'yle birlikte Esed rejimi de YPG/PKK ile mücadele etmek isteyebilir. Çünkü sonuçta o toprak kimin toprağı? Suriye'nin toprağı. Şimdi Suriye'nin toprağına çökmüş bir terör devleti var. Yani sorunu bizim gibi algılamıyor onlar ama eşgüdüm gelebilir mi? Gelebilir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7