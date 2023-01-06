Bekir Fırat: Kira öder gibi ev sahibi olmanın yolu açıldı

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, orta gelir konut kampanyası Yeni Evim Projesini değerlendirdi. Bekir Fırat, söz konusu kampanyanın Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörü ile birlikte yaklaşık 250 farklı sektörü harekete geçireceğini ve Türkiye’nin genel ekonomik görünümüne pozitif etki sağlayacağını ön gördüklerini belirtti.

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Yeni Evim Konut Finansman Programı kampanyasını hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü açısından oldukça olumlu karşıladığını söyleyen Bekir Fırat, orta gelir konut kampanyasının sektörün tüm paydaşlarını destekleyen nitelikte olduğunu ifade etti. Fırat, “Yıllık enflasyonun %64,27 olduğu bir ülkede, yıllık %8-9 kredi faiz oranıyla konut sahibi olabilmek büyük bir fırsat. Tüm dünyada konut faizlerinin yukarı çıktığı, tüm kredilerin kısıldığı bir dönemde; ülkemizde bu kampanyanın yapılması, büyük bir imkândır. Vatandaşlarımız bu süreci iyi değerlendirdikleri takdirde kazançlı çıkacaklardır.” dedi.

Orta gelir grubunun konut sahibi olabilmesi için tarihi fırsat

Kısaca özetlemek gerekirse 1 milyon TL kredi aldığınızda kamu bankalarından 1,20 faiz oranı ile aylık taksit tutarı 13.500 TL oluyor. Ancak yeni açıklanan 0,69 kredi oranıyla bu ödeme, bakanlığın desteği ile ilk yıl 4.410 TL, ikinci yıl 5.400 TL ve 3. yıl 6.480 TL’ye geliyor. Sonraki aylarda ise ortalama 10.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor yani bu sayede gerçekten kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sağlanıyor.

Fiyat artışı değil, indirim yapıyoruz

Devletin sektöre verdiği desteği çok önemli bulduklarını söyleyen Bekir Fırat, konut alıcılarına yönelik fırsat niteliğinde önemli bir kampanya yapılmışken bu desteğin suiistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Fırat Life Style olarak devlet desteğine bir destek de bizden olsun diyerek ekstra avantajlar sunduklarını belirtti. Bekir Fırat "Biz Fırat Life Style olarak konut alıcılarına şu an yapımını gerçekleştirdiğimiz Natura Vadi, Velux Ankara, Natura incek ve Natura Ovacık projelerimizde fiyat artışı değil, indirim yapmaktayız. Hali hazırda 2.500.000 dan 15.000.000 tl’ye sahip projelerimizde farklı gelir gruplarına hitap konutlarımızda elimizi taşın altına koyuyor konut alıcılarına bir artı imkân da yüklenici firma olarak biz sunuyoruz. Çünkü şu anda ülkemizde konut ve barınma meselesi milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz bu adımları atmışken biz de iş dünyası olarak konuya toplumsal ve sosyal açıdan yaklaşmalıyız. Meslektaşlarımızdan sunulan bu imkânı fırsatçılığa dönüştürmemelerini istiyoruz.” dedi.

Yeni Evim Projesi sıfır konut arzını da artıracak

Konut üreticileri tarafından ise, ülkemizin stratejik konularından biri olan konut ihtiyacı için arzı desteklemek noktasında adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle son 3 yılda pandemiyle savaşırken, yeni konut arzı yavaşlamıştı. En temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını karşılamak noktasında bu kampanya kapsamında açıklanan KGF ile arzı ve üreticiyi destekleyecek çok önemli bir adım atıldı. Bankalarla yapılacak garantörlük anlaşması ile toplamda 25 milyar TL desteğin açıklanması, uzun zamandır krediye erişimde sıkıntı yaşayan gayrimenkul sektöründeki oyuncular için çok önemli bir adım oldu.

Uygulamanın tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmesi faydalı olacaktır

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası kapsamının genişletilerek tüm gelir gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmesinin sektöre daha da hareket getireceğini değerlendiren Bekir Fırat ayrıca evini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın da desteklenmesine yönelik bir talep oluştuğunu söyledi. Bekir Fırat, “Kampanyanın genele yayılmasının alt sektörlerle beraber hem inşaat sektörüne, hem de vatandaşlarımıza faydalı olacağı ön görüsündeyim.” dedi.



