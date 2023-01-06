Anketlerin de suyunu çıkardılar! ORC'ye göre Sarıgül 1.1 milyon, Hüseyin Baş 800 bin oy alıyor

Seçimler yaklaştıkça anket üstüne anket açıklanıyor. Ancak her açıklanan sonuç anket firmalarının güvenilirliğini bir kez daha yerle bir ediyor. 2018 seçimlerini doğru tahmin eden ORC Araştırma'nın son anketi ise, "anketi finanse eden partilerin gönlünü yapma çalışması" olarak yorumlandı.

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ORC Araştırma'nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, "2023'ün İlk Sonuçları" diyerek 2-5 Ocak tarihleri arasında 45 ilde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yaptıklarını iddia ettiği anketin sonuçlarını paylaştı. Pösteki'nin paylaşımının altına yapılan yorumlar, anket şirketlerinin şapkayı önlerine alıp ciddi ciddi düşünmeleri gerektiğini gözer önüne serdi. ORC anketine göre Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP 1 milyon 100 bin, Hüseyin Baş'ın BTP'si ise 800 bin oy alıyor gözüküyor...

Nerede yaptınız bu anketi!

Mehmet Pösteki'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 32, CHP yüzde 23.5, İYİ Parti yüzde 19,1, HDP yüzde 7.3, MHP yüzde 6.2, Gelecek Partisi yüzde 2.9, Deva Partisi yüzde 2.5, TDP yüzde 2.2, BTP yüzde 1.8, diğer partiler yüzde 2.5 çıktı. Buna göre, Cumhur İttifakı yüzde 38.2 çıkarken, Millet İttifakı'nın oyları ise yüzde 42.6 oldu.

Sarıgül'ün 1 milyon 100 bin oyu mu var?

ORC'nin anketine göre Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 2.2, Hüseyin Baş'ın Bağımsız Türkiye partisi ise yüzde 1.8 oy alıyor! Bu da Sarıgül'ün 1 milyon 100 bin oy, Hüseyin Baş'ı ise 800 bin oy alması demek. Diğer anket şirketlerinin araştırmalarında yüzde 1.5 ile yüzde 4 arasında oyu gözüken Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer partisi ise ORC anketinde listeye bile girememiş.

Kim finanse ediyor bu anketi?

ORC Genel Müdürü Pösteki'nin paylaştığı anket sonuçlarının altına yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sayın Pösteki kim finanse ediyor bu araştırmayı? Künyeyi eksik paylaşmıyor musunuz?" diye sorarken, "Ya koca anketi TDP yüzünden, şaibeli hale getiriyorsunuz?" dedi.

Destekleyenler bile inanmadı!

Bir başka kullanıcı "Pösteki selamlar.... Pösteki 6 ay sonra alnın ak bir şekilde dolaşmanı çok isterim... Dolayısıyla millet ittifakın destekleyen biri olarak İYİ Parti'nin yüzde 19 almasını çok isterim ama zor.... 6 ay sonra görüşmek üzere..." diye tepki gösterdi.

Nereye gitti bu oylar?

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise ORC anketi için "HDP'nin yüzde 12 oyu yüzde 7'ye düşmüşse bu 5 puan nereye gitti? CHP'ye gitti desem oranın oyu da 27'den düşmüş 23'e... Oradan da azalan yüzde 4'le toplam yüzde 9 oy İYİ Parti'ye gitti desek (ki hdp oyu oraya gitmez.) peki AK Parti ve MHP oyu nereye gitti: Onlar İYİ Parti'ye gittiyse HDP -CHP oyları nereye gitti?" sordu.