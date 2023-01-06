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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş suçlaması! 'Teslim edeceksin yanındaki çocukları'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş suçlaması! 'Teslim edeceksin yanındaki çocukları'

ÜLKÜ Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikaste kurban gitmesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli olayla ilgili suskunluğunu sürdürürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan Bahçeli'ye suçlamalar yöneltti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katledilen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili henüz bir açıklama yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Twitter hesabı üzerinden "Ne zamana kadar susacaksın?" diye sordu.

Cinayette bazı MHP milletvekilleri ile ülkü ocakları yöneticilerinin adı geçerken, MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk tutuklanmıştı. Cinayeti işleyen ekibi İstanbul'dan Ankara'ya 2 Özel Harekat polisinin getirdiği belirlenmiş ve 2 polis tutuklanmıştı. 

Mafyalarla fotoğraf çektirmeye devam edersen...

Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" paylaşımı yaptı.

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