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HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, tutuklandı

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, tutuklandı

Muğla'da, iki suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan, "Panter" lakaplı Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58) tutuklandı.

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Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan "Panter" lakaplı, Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen'i emniyete çağırdı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağdelen, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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