81 ilde cuma namazı sonrasında yağmur duası edildi

Yaşanan kuraklık sonrasında 81 ilde cuma namazı sonrasında yağmur duası eden cemaat elini semaya açtı.

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Türkiye'de geciken yağmur sonrasında göl ve barajlardaki su seviyesi yüzde 50'lerin altına düştü.

Birçok bölgede su seviyesindeki düşüşün ardından kuraklık alarmı veriliyor.

Hal böyle olunca içme suyu oranlarındaki ve tarımsal sulamalardaki düşüş sonrası vatandaşlar telaşa kapıldı.

Vatandaşlar çare arıyor

Son yılların en sıcak geçen kış aylarında yağış olması için çare arayan vatandaşlar çözümü başka şekilde buldu.

Yağmur veya kar yağmasını isteyen cemaat camiyi doldurdu.

81 ilde yağmur duası edildi

Türkiye'de birlikte cuma namazını kılan cemaat daha sonra yağmur duasına çıktı.

Ellerini semaya yükselten cemaat yağışlı günlere bir an önce dönülmesi için dua etti.