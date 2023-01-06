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HDP'den aday çıkışı: Mansur Yavaş'a karşıyız

HDP'den aday çıkışı: Mansur Yavaş'a karşıyız

6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş" dedi.

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2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefet partilerindeki adaylık bilmecesi yeni bir boyut kazanıyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dillendirilirken İyi Parti cephesinde Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkartılıyor.

Hal böyleyken ittifakın gizli ortağı HDP'den altılı masayı karıştıracak bir açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Radyo Sputnik canlı yayınında Enver Aysever’e konuştu.

"Mansur Yavaş'ı desteklemeyiz"

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunda da konuşan Meral Danış Beştaş, desteklemeyecekleri tek ismin Mansur Yavaş olduğunu dile getirdi.

"Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz"

Beştaş, "Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz." ifadelerini kullandı.

Meral Danış Beştaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri"

"Bizim için denklemde yok. İnşallah kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir Cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş inşallah Demirtaş hapisten çıkar demişti. Ona inşallah diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden böyle bir cümlem olmadı diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim."

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