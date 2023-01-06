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Sinan Ateş suikastinde kritik gelişme! Yakalandılar

Sinan Ateş suikastinde kritik gelişme! Yakalandılar

Ankara'da, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin olaydan önce keşif yaptığı iddia edilen 2 kişi İstanbul’da yakalandı.

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Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinayetten bir süre önce olay yerinde keşif yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Suikast

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.

KAYNAK: SABAH

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