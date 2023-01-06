Beşiktaş, Braga'nın stoperi için atağa geçti

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Vitor Tormena, kulübü Braga'ya rest çekti. Braga bu restin karşılığında oyuncuyu iki haftadır ilk 11’e almadı.

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Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Brezilyalı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Tormena'yı gündemine aldı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transferi hızlıca bitirmeyi hedefliyor. Vitor Tormena takviyesi ile defansif yönünü güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk temaslara başladı.

2 HAFTADIR İLK 11'E ALINMIYOR!

Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte kadro yapılanmasına giden Siyah Beyazlılar, piyasa değeri 4 milyon euro civarlarında olan Vitor Tormena'ya yöneldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun duyurduğu transfer haberi, Beşiktaş'ın Braga'ya resmi teklif yaptığını doğruluyor.

Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Vitor Tormena, kulübü Braga'ya rest çekti. Braga bu restin karşılığında oyuncuyu iki haftadır ilk 11’e almadı.

2024'e kadar Braga ile sözleşmesi olan Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 21 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.