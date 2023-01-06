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Bostancı - Dudullu metrosu açılışında siyasilerden ilginç diyalog

Bostancı - Dudullu metrosu açılışında siyasilerden ilginç diyalog

Bugün açılışı yapılan metronun deneme sürüşünü gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, otomatik ilerleme sistemi karşısında şoke olurken, Meral Akşener de bu sistemi Paris'e benzetti.

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Yapımına 26 Şubat 2016 tarihinde başlanan M8 Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılış törenine; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

M8 metrosunun açılışı gerçekleştirilse de, yolcu alımına başlanmadığı biliniyor.

Parti başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile metronun deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Otomatik ilerleme sistemi, liderleri şoke etti

Bu sırada Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener arasında yaşanan bir diyalog gündeme damga vurdu.

2017 yılında hizmete sunulan M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu gibi makinistsiz ve otomatik olarak çalışan yeni metro, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu şaşkına çevirdi.

"Paris'tekiler gibi"

Halihazırda İstanbul'da makinistsiz M5 metro 6 yıldır hizmet verirken, Meral Akşener yeni metronun otomatik durma özelliğini Paris'tekilere benzetti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise aracın nasıl durduğu konusunu anlamakta güçlük çekti.

"Durma işlemi nasıl oluyor?"

İşte gündeme konu olan o diyalog;

Ekrem İmamoğlu: “Bu sürücüsüz metro.”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Durma işi nasıl oluyor?”

Ekrem İmamoğlu: “Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor.”

Meral Akşener: “Çok güzel Paris’tekiler gibi ha.”

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