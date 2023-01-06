Emekli komutandan sert sözler! Harry'nin hayatı tehlikede

Afganistan'da görev yapan eski İngiliz ordu komutanı, Prens Harry'nin, Afganistan'da görev yaptığı dönemlere ilişkin anı kitabındaki ifadelerini "düşüncesizce" bulduğunu söyledi. Emekli komutana göre, Harry'nin güvenliği tehlikede...

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2003'te Afganistan'daki İngiliz kuvvetlerini komuta etmek için başkent Kabil'e gönderilen eski Albay Richard Kemp, Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabına ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Harry öldürülebilir

Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak tanımlamasını "düşüncesizce" bulduğunu belirten eski albay, bu yorumlarının Harry'nin güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve Taliban sempatizanı çevrelerde "intikam alma" duygusunu harekete geçirebileceğini kaydetti.

Kemp ayrıca, bu ifadelerin Prens Harry'nin şöhretine zarar verebileceği yorumunu yaptı.

Harry'nin Afganistan'da kaç kişiyi öldürdüğünü söylemesinin kendisi için "sorun teşkil etmediğini" belirten Kemp, Prens'in İngiliz ordusunun, "isyancı" Afganları "insan gibi değil, satranç taşları gibi gördüğü" yönündeki yorumunu doğru bulmadığını belirtti.

Kemp, "Bu hiç de bir satranç değil ve İngiliz ordusu insanları onun iddia ettiği şekilde eğitmiyor." ifadesini kullandı.

İngiliz prensi Harry'nin cinayetlerini anlattığı kitabı

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Harry, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına yer verdiği, 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı anı kitabında, görevi sırasında 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan "utanç duymadığını" belirtmişti.

Prens Harry kitabında, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü kaydetmişti.

Birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu anlatan Harry, ordunun "isyancıları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" yazmıştı.

Ayrıca Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullanmıştı.

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.