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Aydın beşik gibi sallanıyor! Peş peşe korkutan depremler!

Aydın beşik gibi sallanıyor! Peş peşe korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8, 3.6 ve 3.5 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana geldi. Depremler, Kuşadası ve Söke ilçelerinden de hissedildi.

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AFAD'ın geçtiği verilere göre Aydın'da Kuşadası Körfezi'nde peş peşe üç Deprem meydana geldi.

Depremlerden ilki 3.8 ölçülürken ikincisinin 3.6 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Bu iki depremin ardından dakikalar sonra ise 3.5 büyüklüğünde bir Deprem daha yaşandı.

Oluşan depremler yerin yaklaşık 7 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, çevre ilçelerden de hissedildi. 

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