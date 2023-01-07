EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? Milyonların merak ettiği soruya Özgür Erdursun yanıt verdi

EYT'lilerin emekli maaşlarına yüzde 30 zam olup olmayacağı merak konusu olurken dikkat çeken açıklama SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun, 2022 yıllık enflasyonunun düşük çıkmasından dolayı emekli maaşının yüzde 14 düşeceğini, çıkan sonuca yüzde 30 zammın ilave edileceğini söyledi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım sürüyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin yasalaşıp ay sonuna kalmadan yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ancak bugünlerde EYT'lilerin gündeminde tarih kadar bir başka konu var. EYT düzenlemesinden faydalanacak olanlar, mevcut emeklilere yapılan yüzde 30 zamdan faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor.

EYT'lilere yüzde 30 zam olacak mı?

Kafaları karıştıran konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kendi Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun hesap edilen emekli maaşlarının yüzde 14 düşeceğini üzerine yüzde 30 zammın ilave edileceğini aktardı.

"2022 ocak ayında emekli olanlar avantalıydı bu sene öyle olmadı"

Herkesin merak ettiği yüzde 30 zam tartışmasına ilişkin Erdursun, şunları söyledi:

"2022 yılına girerken ocak ayında emekli olmak daha avantajlı oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre. Normaldan yüzde 25 daha fazla emekli aylıklarınızda emekli olamasanız bile hesaplamada fazla bir tutar gördünüz. Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle altı aylık enflasyon farkı açıklandığında emekli aylıklarınıza yansıması yüzde 25 daha fazla oldu2021'den 2022'ye girdiğiniz dönemde.

Şimdi biz 2022'den 2023'e girdik. Bu arada yine enflasyon son altı aylık verileri TÜİK açıkladı. Enflasyon verilerine göre geçen yıl yüzde 25 sonraki yıl emekli olan avantajlı oldu ama bu sene öyle olmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre aralık ayında emekli olan ocak ayına göre yüzde 14 daha az alacak. Aylığınız kaç liraysa siz ocak ayında o aylığın yüzde 14 azını görmüş olacaksınız. Ama şekilde hesaplanmış olacak.

"10 bin lira alan 11 bin 1180 lira alacak"

Şöyle hesap yapalım. Mesela sizin aylığınız 10 bin lira. Aralık ayında sisteme girdiğinizde 10 bin bin lirayı görüyorsanız siz aralık ayında aslında 8 bin 600'e düştü. Siz o 8 bin 600'ü görmeden şu anda güncelleniyor. Güncellendiğinde 10 bin liranız 11 180 lira olacak.

"Bunun nedeni de hesaplama sistemindeki bazı veriler"

Düşme söz konusu olmayacak ama artış beklediğiniz gibi olmayacak. Yani 10 bin lira 13 bin lira olmayacak. Bunun nedeni de hesaplama sistemindeki bazı veriler. Büyümenin de yüzde 5 olacağını varsayarak bunu söylüyoruz. Büyümenin yüzde 30'u alınır, yaklaşık yüzde 5'in yüzde 30'u dediğimizde büyümeden yaklaşık yüzde 1,5 puan fark alacaksınız. Geçmişte daha fazlaydı. 1.10. 2018'de değiştirildi.

"Enflasyon beklenenin altında çıktı"

Bir de enflasyon oranları açıklandığında beklenenin altında enflasyon çıktı. Yıllık bazda yüzde 64 enflasyon beklenilmiyordu. Emekli olanlar 2023 ocak ayında emekli aylıkları yüzde 14 düşmüş oldu. Bu kişilere yüzde 30 zam verilecek tabi ki. Ancak nasıl verilecek. Geçen yılki aylığınız enflasyondan dolayı yüzde 14 düşecek onun üzerine yüzde 30 alacaksınız. Yani 10 bin lira alan 13 bin lira almayacak, 11 bin 180 lira alacak. "