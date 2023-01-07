Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imza yetkisiyle Resmi Gazete'de Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan alanlara atama yapıldı.

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında 3 ismin aynı kuruma atandığı bilgisi paylaşıldı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen diğer kurumlarda görevleri hakkında net bilgi paylaşılmayan 3 kişinin atama kararı 7 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ercan HACIFAZLIOĞLU, Hakkı KARABÖRKLÜ ve Oğuzhan EFE atanmıştır.

Ercan Hacıfazlıoğlu kimdir?

2015 yılında Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşaviri görevine atanan Ercan Hacıfazlıoğlu, şu an Ticaret Bakanı Mehmet Muş, o dönemde de AK Parti heyetinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul milletvekili ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Dr. Mehmet Muş'un heyetinde yer alıyordu.

Kakkı Karabörklü kimdir?

Hakkı KARABÖRKLÜ'nün Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü görevinde olduğu aktarıldı. Bölge Müdürlüklerince düzenlenen süreç değerlendirme de etkin rol oynayan Hakkı KARABÖRKLÜ, beraberindeki heyet ile birlikte geçtiğimiz yıllarda Mülga Ekonomi Bakanlığı ile Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleşmesi sonrasındaki süreç değerlendirmesinde işlemler hakkında bilgilendirmeler yaptığı bilgisi açıklandı.

Oğuzhan Efe kimdir?

Avukat Oğuzhan EFE 19 Mayıs Çorum doğumludur. 2006 yılında, Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesinden birincilikle mezun olduktan sonra burslu olarak yerleşmiş olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2012 yılında mezun olmuştur.