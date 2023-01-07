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Babacan'ın ekonomiyi istediği iddiasına İYİ Parti'den itiraz geldi: En iyisi bizde

Babacan'ın ekonomiyi istediği iddiasına İYİ Parti'den itiraz geldi: En iyisi bizde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, gazeteci Fatih Portakal'ın altılı masayla ilgili bakanlık dağılımı kulisine itiraz etti. Usta, ekonomi yönetimine talip olduklarını belirterek "Yok olmaz, bizim ekonomide iddiamız var. Türkiye’nin en iyi kadrosu bizde" dedi.

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Fatih Portakal'ın altılı masanın bakanlıkları paylaştığı kulis haber ses getirdi. Özellikle Babacan'ın ekonomiyi almak istemesine ilk itiraz İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. 

tv100'ün ses getiren programı Yüzler Kulübü'nde Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Usta 'yok olmaz. En iyisi bizde' diyerek noktayı koydu.

"Ben Kemal Bey’e sıcak bakarım"

Hacır'ın "Kılıçdaroğlu adayım derse İYİ Parti destek verecek mi?" sorusuna Usta "Onları genel başkanlar bilir. Ben Kemal Bey’e sıcak bakarım." ifadelerini kullandı. 

"Yok olmaz, bizim ekonomide iddiamız var"

Fatih Portakal'ın bakanlık dağılımı kulisiyle ilgili soruya da Usta, şu yanıtı verdi:

"Yok olmaz, bizim ekonomide iddiamız var. Türkiye’nin en iyi kadrosu bizde. (Ekonomiyi Ali Babacan’ın yöneteceği iddiaları) O genel başkanların bileceği bir şey. Bunların konuşulması normal, bunların da konuşulması lazım. 30 Ocak’ta yol haritası açıklanacak. Zamanı geldiğinde elbette bakanlıklar da konuşulmalı. Biz İYİ Parti olarak Türkiye’nin tamamını yönetmeye talibiz. 

Fatih Portakal ne demişti?

Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini, İYİ Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti. Portakal'a göre DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı isterken, Gelecek Partisi'nin Adalet ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu öne sürüldü. Portakal, "Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.” dedi. 

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