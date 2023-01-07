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Antalya Valiliği'nden Erdoğan'ın mitingine 'katılın' çağrısı

Antalya Valiliği'nden Erdoğan'ın mitingine 'katılın' çağrısı

Antalya Valiliği, personellerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde gerçekleşecek toplu açılış törenine katılmaları için yazı gönderdiği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleşecek olan toplu açılış törenine katılmaları için Antalya Valiliği'nin personellerine yazı gönderdiği öne sürüldü.

Halk Tv'nin haberine göre, Muratpaşa Kaymakamlığı'na yazı gönderen Antalya Valiliği kurum ve kuruluş personellerine, Erdoğan'ın 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği mitinge katılmaları için duyuru yapılmasını istedi.

Valilik tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 12.30'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde toplu açılış töreni yapılacaktır. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşu personelinin söz konusu toplu açılış törenine katılımı konusunda gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim."

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