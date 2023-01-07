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Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında bir deprem daha oldu AFAD son depremin büyüklüğünü açıkladı

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında bir deprem daha oldu AFAD son depremin büyüklüğünü açıkladı

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında saat 09.39'da Midilli'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.

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Ege denizi kıyılarında korkutan depremlerin ardı arkası kesilmiyor.

Saat 09.39'da merkez üssü Ege denizi midilli adası olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gece yarısında da korkutan deprem

Ege Denizi’nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.

Çanakkale Valiliğinden açıklama

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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