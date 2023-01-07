AK Parti'nin en çekindiği aday! Barış Yarkadaş '7 partiden maksimum oy alabilecek tek isim' dedi

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayında ibre Kılıçdaroğlu'na dönüyor. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, "AK Parti ve Erdoğan’ın en çok çekindiği aday tartışmasız bir biçimde Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

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2023 seçimlerine az bir süre kalırken altılı masanın adayının kim olacağı belli değil. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olması süreci uzatıyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, tv100'deki yazısında adaylık tartışmalarına ilişkin ilginç bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu'nun 7 parti seçmeninde maksimum düzeyde oy alabilecek tek isim olduğunu savunan Yarkadaş, iddiasını böyle paylaştı:

HDP faktörü

Kılıçdaroğlu’nun en az kendi partisi kadar güçlü olduğu bir diğer seçmen kitlesi ise HDP’liler… HDP seçmeni yüzde 90’a yakın bir oranda Kılıçdaroğlu’na destek veriyor.

Bu arada, HDP’nin oylarının yüzde 13 bandına oturduğu ve oylarını artırdığı gerçeğini de göz ardı etmeyin. Selahattin Demirtaş’ın küçük bir dokunuşu, HDP seçmenini mobilize etmek için yeter de artar bile…

Akşener'in tarihi misyonu

İYİ Parti’ye gelince… İYİ Parti seçmeni, parti yönetiminin estirdiği Kılıçdaroğlu karşıtı rüzgâra rağmen, Kılıçdaroğlu’na oy verme eğiliminde. İYİ Parti seçmeninin sadece yüzde 2,5’i Kılıçdaroğlu’na oy vermeme eğiliminde…

Bunu tersine çevirmek ise Meral Akşener’in elinde… Demirtaş gibi Akşener’in de "küçük bir dokunuş"u Türkiye’nin kaderini etkiler… Akşener, inadını bir kenara bırakıp Kılıçdaroğlu’nun arkasında durursa, İYİ Parti’nin kafası karıştırılan seçmeni de tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanır.

Altılı diyalog

DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet seçmeninde de Kılıçdaroğlu’na karşı bir ön yargı yok. Geride kalan süreç içinde Kılıçdaroğlu’nu daha çok tanıdı ve sevdiler.

Altılı Masa’nın kurulduğu günden bu yana gelişen diyalog ortamı, tarafların birbirlerine karşı olan bakışını hayli değiştirdi. Yukarıda özetlediğim tablo, Altılı Masa’nın en güçlü adayının Kılıçdaroğlu olduğunu gösteriyor.

Erdoğan farkında

Size şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim: AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gerçeğin farkında. AKP kurmayları da bunu görüyor.

Altılı Masa’nın seçmenleri ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu üzerinde tam mutabakat sağlayamıyor. HDP seçmeni Mansur Yavaş’a zaten mesafe koydu. Aynı durum Ekrem İmamoğlu için de geçerli. Bunun sebepleri ayrı bir yazı konusu.

Sözün özüne gelirsek; AKP ve Erdoğan’ın en çok çekindiği aday tartışmasız bir biçimde Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü; yedi partinin seçmeninden maksimum düzeyde oy alacak tek lider Kılıçdaroğlu’dur."