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Dehşete düşüren olay: 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu

Dehşete düşüren olay: 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu. Çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

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ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki Richneck İlkokulundan silah sesi yükseldi. Altı yaşındaki bir çocuk, 30'lu yaşlardaki öğretmenine tabancayla ateş etti. Okula polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, öğretmenini vuran çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis Steve Drew, çocuğun tabancayı nasıl elde ettiğinin henüz bilinmediğini ifade ederken, olayın "kazara" gerçekleşmediğini de vurguladı. Belediye Başkanı Phillip Jones ise yaptığı açıklamada, olayın "Newport News için kara bir gün" olduğunu söyledi.
Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.

ABD
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