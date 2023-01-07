Fuat Uğur AK Parti'yi bekleyen tehlikeyi yazdı 'söylemek zorundayım' deyip paylaştı

Yazar Fuat Uğur, kibirden ve güçten zehirlenmiş milletvekilleri yüzünden AK Parti'nin güç kaybettiğini yazdı. Sahadaki tespitlerini paylaşan yazar, "Erdoğan’ın gölgesini kendi cüssesi sanan milletvekilleriyle 2023 olmaz" dedi.

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AK Parti’de 2023 seçimleri için milletvekili adayı olmak isteyenlere yönelik çalışma tamamlandı.

Genel Merkez yönetimi bir yandan mevcut milletvekillerinin performansını ölçtü, bir yandan da "yeni isimler, yeni yüzler" konusunda araştırma yaptı. Hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere.

AK Parti'deki bu çalışmayı kaleme alan tv100 yazarı Fuat Uğur, aday kriterleriyle ilgili eleştirileri "Erdoğan’ın gölgesini kendi cüssesi sanan milletvekilleriyle 2023 olmaz" başlıklı yazısında paylaştı.

"Kibirden ve güçten zehirlenmiş milletvekilleri"

Seçmenle ilişkilerinde kibirli olmama, olaylara doğru teşhis koyma, ağzından çıkanı kulağı duyma, yenilikleri takip edip öneriler sunma gibi kriterlerin çalışmada yer almadığını yazan Uğur, "Son dönem kibirden ve güçten zehirlenmiş milletvekili ekseriyeti ile karşı karşıya kaldığımı söylemek zorundayım" diye yazdı.

"Seçim bölgesini ve gideceği yeri navigasyonla bulanlardan değil"

"Sevilmeyen isimleri aday göstermenin vatandaşta nasıl büyük bir tepkiye sebep olduğunu, AK Parti yöneticileri artık anlamak zorunda. Çünkü mevcut profillerden oluşan tabloyu Türkiye hakketmiyor." ifadelerine yer veren Uğur, uyarılarına şöyle devam etti:

"Giderek yaygınlaşan tehlikeli tepki"

"Bu yüzden önümüzdeki seçimde, öncelikle vatandaşta karşılığı olan, sevilen, mesleğinde başarılı olmuş, seçim bölgesini ve gideceği yeri navigasyonla bulanlardan değil, kapı numaralarına kadar bilen adamlardan, kadınlardan isimler aday gösterilmeli. Geçmiş dönemde öyle isimler milletvekili yapıldı ki vatandaş arasında bugün giderek yaygınlaşan şöyle tehlikeli bir tepki oluşmaya başladı:

“AK Parti’ye bir ders vereceğim ama oyum Cumhurbaşkanımıza.”

Bu noktaya gelinmesinde, il ve ilçe teşkilatlarındaki adam kayırmacılığının, nepotizmin(akraba kayırmacılığının), bu ilişki ağlarının ekonomik ve bürokratik alanlara yansımasının da etken olduğunu da söylemek zorundayım. Aslında tepkinin AK Parti oylarını nasıl etkilediğini az çok kamuoyu araştırmalarından görüyoruz. Seçmenin neden böyle düşündüğünü iyi analiz edip gerekli önlemler alınmazsa işler sarpa sarar, benden söylemesi."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı