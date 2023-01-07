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Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya özel önlem: Galatasaray planı belli oldu!

Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya özel önlem: Galatasaray planı belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi tatktiği üzerine çalışırken, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mertens'e özel önlem alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir yandan hücum planlarını hazırlarken bir yandan da Galatasaray'ı analiz ediyor. Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı.

Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti. Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi.

Jesus, takımından savunma ve hücumda birlikte hareket etmelerini isterken oyuncularına 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamadan, mücadeleyi bırakmadan sahada olmaları emrini de verdi.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i
Jorge Jesus'un derbi ilk 11'i neredeyse tamamen şekillendi. Son maçta Gustavo Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye şans vermeyen Portekizli, Galatasaray derbisinde bu iki isme de son dakika sürprizi yaşanmazsa formayı teslim edecek.

Dev maçta kalede Altay, savunmada Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, orta alanda ise Arao, İrfan, Crespo, Rossi veya Lincoln, forvette ise King ve Batshuayi olacak. Tecrübeli teknik adamın kafasındaki tek soru işareti Rossi ve Lincoln konusunda…

Sol iç pozisyonu için Rossi'yi o bölgede daha çok beğenen Jesus için Uruguaylı oyuncu, Lincoln'ün bir adım önünde duruyor.

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