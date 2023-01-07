HDP'den ortak aday açıklaması: Karşı çıktığımız tek bir aday var

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, altılı masanın olası cumhurbaşkanı adayı üzerine konuşurken, karşı çıktıkları tek ismin ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu vurgulayarak "Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok" dedi.

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Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak aday çıkarabileceği gündemden düşmezken, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyo Sputnik’te Enver Aysever’in 'Yolcu Yolunda Gerek' programında konuşan Meral Danış Beştaş, altılı masadan çıkacak adayla ilgili bir soru üzerine, isimleri değil ilkeleri önemsediklerini söyledi. İsmen karşı çıktıkları tek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunun altını çizen Beştaş, “Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri” diye konuştu.

"Kürt meselesi turnusol kağıdı"

Beştaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım. Adil yargılamalar yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü hayati derecede önem verdiğimiz bir ilke. Doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi ilkelerimiz var.

"Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz"

Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok. 'İnşallah' kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş ‘İnşallah Demirtaş hapisten çıkar’ demişti. Ona ‘inşallah’ diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden ‘Böyle bir cümlem olmadı’ diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim."