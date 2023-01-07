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Kahreden detay! 4 kişi evlerine 20 kilometre kala feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahreden detay! 4 kişi evlerine 20 kilometre kala feci şekilde can verdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Ölenlerden 4’ünün yaklaşık 20 kilometre sonra inecekleri ortaya çıktı.

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Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan karayolunun 65. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 1'i 5 aylık bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Merve Meygil'in kazada hayatını kaybeden kızı Asel Meygil ve annesi Seher Meygil, ayrıca bir okulda müdür yardımcısı olan Zahide Ceyhan ve Dilber Çetinkaya 20 kilometre sonra Silvan ilçesinde inecekti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağdere'de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, 2’sinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 şoför ve 1 muavin gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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