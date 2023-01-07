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Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında! Gözler suskun golcülerde

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında! Gözler suskun golcülerde

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez'in yokluğunda gözler suskun golcülerde olacak.

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Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında 1'er kez rakip fileleri havalandıran Gomez, gol sayısını 3'e çıkardı. Ancak son oynanan Giresunspor maçında dördüncü sarı kartını gören Uruguaylı futbolcunun cezalı duruma düşmesi nedeniyle Corendon Alanyaspor karşısında Umut Bozok ve Djaniny Semedo'ya ilk 11'de forma giyme şansı doğdu.

Umut Bozok, bu sezon 10 lig maçında 408 dakika, Djaniny ise 12 lig maçında 413 dakika forma giydi.

Umut Bozok, 100 gün sonra
Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan ve sezon başında Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, bordo-mavili takımın 6. haftada Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşma ile 8. haftada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta 1'er gol olmak üzere 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde son golünü 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanında kaydeden Umut Bozok, 8 maçtır skor hasreti çekiyor. Son iki karşılaşmada kadroda bulunan ancak hiç süre alamayan Umut Bozok, Alanyaspor karşısında forma giyip gol atması halinde 100 gün sonra suskunluğunu bozacak.

Djaniny'in bu sezon golü yok
Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan oyunculardan olan Djaniny Semedo, bu sezon henüz gol kaydedemedi.

Bordo-mavili formayla ilk sezonunda 8, geçen sezon ise 10 kez fileleri havalandıran Djaniny, bu sezon golle tanışmak istiyor.

Geçen sezonun 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada son golünü atan Djnaniny, görev alması ve skora katkı yapması halinde 248 gün sonra hasretini sonlandıracak.

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