Galatasaray'da kritik görüşme! Icardi'den Okan Buruk'a flaş derbi mesajı!

Geçirdiği sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk ile Fenerbahçe derbisi öncesi özel olarak görüştü. "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçının önemini biliyorum" diyen Arjantinli yıldız hocasına 'hazırım' mesajı verdi.

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Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinlemek adına Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile önemli bir derbi maçı oynayacak. Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe maçı öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisi öncesinde Galatasaray cephesinde gözler Mauro İcardi'de.

İdmanda topuk pası verirken sakatlanan, tedavisinin bir bölümünü Arjantin'de kalanını İstanbul'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu tamamen iyileşti.

Takımla çalışmaya başladı. Yıldız isim, Teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Icardi, Buruk ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe maçının önemini biliyorum. Bu maçta oynamak istiyorum"

Attığı 2 golle Beşiktaş derbisini tek başına alan Mauro İcardi'nin, Fenerbahçe deplasmanında da 11'de başlama ihtimali güçlendi.