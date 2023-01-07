Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 2023 seçimlerine değinen Erdoğan, "Fazla değil önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok," dedi. Altılı masanın kendi vesayetlerini oluşturma peşinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, törendeki konuşmasında Kumluca'daki sel bölgesine yapılan yatırımlar hakkında "9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz." dedi.

Yangında evleri yananları evleri teslim edildi

Orman yangınında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Erdoğan, "Sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 hektar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçimize, 40 milyon liraya yakın nakdi yardım yaptık." dedi.

"Fazla değil 5 ay var"

Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak kendilerinin yaptığına değinen Erdoğan, "Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" dedi.

"Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştaki konuşmasında 6'lı masa hakkında "Karşımıza yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Millete söyledikleri sözleri uygulayacakları hiçbir hukuki zemin uygun değil. Seçimden sonra böyle bir niyetlerinin olduğuna dair işaret de yok. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor." ifadesini kullandı.

"Ege'de bizle uğraşmadığınız sürece sizle uğraşmayız"

Savunma sanayinde gelinen noktaya değinen Erdoğan, hem Kılıçdaroğlu'na hem de Yunanistan'a mesaj verdi:

"İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor. Biz Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Ege'de bizle uğraşmadığınız sürece sizle uğraşmayız.