Akşener'den Birinci parti olacağız çıkışı: Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi'nde konuştu. 'Birinci parti olacağız' çıkışı yapan Akşener, "Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız" diyerek rest çekti.

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İYİ Parti lideri Akşener, partililerine seslendiği konuşmasında, seçimlerde birinci parti olacaklarını vurgulayarak "Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle, çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız inşallah" dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim görevimiz cumhuriyetimize sahip çıkmak, Atamızın vizyonunu 21. yüzyıla taşımaktır. İstiklal mücadelesini bilmek, ondan ders çıkmak, kadınıyla erkeğiyle mücadele etmektir. Cumhuriyete, İstiklal savaşına, milli mücadele sahip çıkmaktır. Milliyetçilik, demokrasiyle eş gider. O yüzden tek adamlığın, demokrasinin getirildiği noktanın ülkeyi geriye götüreceğini biliyoruz.

"Siz unutursanız herkes unutur."

Bizim arkadaşlarımız dövüldü. 2017 mitinginde lokma dağıtan kadınlarımızı dövdüler, ellerine kızgın yağ döktüler. Bu mücadelenin nasıl bir mücadele olduğunu unutmayacaksınız gençler! Siz unutursanız herkes unutur. Bu mücadelede hepimiz ortaya irade koyduk. Siz bu ülkenin asil evlatları, asıl unsurları ve demokrat bireylerisiniz. Her birinize teşekkür ediyor, önünüzde eğiliyorum.

İYİ Parti yeni bir partidir evet ama ezilenlerin, haksızlık karşısında duranların partisidir. O yüzden cesuruz, o yüzden iyiyiz. Biz senelik bir parti olabiliriz ama kökümüz Atamızın yanında duranların yanıdır. Onların torunları, onların çocuklarıyız biz.

Aynı zamanda İYİ Parti, akıl ve stratejik temelli bir partidir

O nedenle 31 Mart seçimlerine CHP ile, sizin isteğinizle teklif götürerek gittik. Buradaki amaç neydi? Çalma çırpmanın dibinin görüldüğü o harami düzenin yıkılmasıydı. Eğer o gün bunu yapmasaydık bugün '13. cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacak' diyebilir miydik? O gün siz dediniz, 'Ankara, İstanbul ve İzmir'i almalıyız.' Ve yaptık. İYİ Parti olmasaydı bunlar yapılabilir miydi? Bugün birilerinin sinir sistemi bozulabilir miydi? Ama özellikle İstanbul mahvetti, kahretti abiyi. Seçimi iptal ettiler, 800 bin oy fark attık. Bu, milletimizin iradesine göz koyanın elini kolunu kırma eyleminin bir sonucudur.

Şimdi de gelmiş, ahmak sözünden dolayı İBB Başkanı'na ceza verdiler. Partimiz açısından bakıldığında, tarih tekerrür ediyor. 1998 yılında Erdoğan hapis yatmıştı. O hapse girerken Saraçhane'de bir büyük kalabalık vardı. Karşınızda duran genel başkanınız da oradaydı. Haksızlık yapan ne kadar zorba olursa olsun onun karşısında dikiliriz çünkü. Oradaydım ve İmamoğlu için yine oraya gittim.

Bugün bu salondaki pek çok insan işkence gördü, eziyet gördü. Ama o zaman bile yargıçlar, cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı, o günden daha vesayet altında. Daha fazla emir komuta zinciri içinde. İşkence gören ama yine de muhbirlik yapmayan arkadaşlarımı gördüm. İşkenceye rağmen devletini şikayet etmeyen arkadaşlarımı gördüm. Yani biz bu milleti karşılıksız sevenlerdeniz.

Ey bugünün şımarıkları, bugünün zorbaları, hırsızları, korkakları!

Bizi iyi tanıyın, iyi bilin. Biz kan kusup kızılcık şerbeti diyenlerdeniz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini kazanmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için biz bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız! Biz başaracağız! Başbakan Akşener diyorsunuz ya bana, bu bir feragattır ama aynı zamanda iddiadır. Sizden istediğim şu, birinci parti çıkacağız. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle, çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız inşallah."