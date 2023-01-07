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Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lıya yardım eden zanlı yakalandı

DEAŞ Terör Örgütü yayın organları aracılığı ile Türkiye'de turistler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönünde propaganda içerikli paylaşımlarda bulunan DEAŞ’lı zanlının arkadaşı yakalandı. Öte yandan 2 zanlının beraber DEAŞ Terör Örgütüne biat videosu çektikleri de belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda DEAŞ Terör Örgütü yanlısı eylem tehdidi videosu yayınlayan ve ülkemizde bulunan yerli yabancı turistler ile turizm tesislerine yönelik “Yalnız Kurt” tarzı eylem arayışında bulunduğu tespit edilen Katil Kasap kod adlı M.A. 29 Aralık günü Bağcılar’da yakalanarak tutuklanmıştı.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, M.A. isimli şahsa “Yalnız Kurt” tarzı eylem arayışında yardım eden Suriye uyruklu F.M. isimli şahsı tespit etti. M.A. isimli şahıs ile birlikte DEAŞ Terör Örgütüne biat videosu çektiği de ortaya çıkan F.M. Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

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