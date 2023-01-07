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Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Koray Gençerler görev alacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, bu akşam Kasımpaşa’yı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev alacak. Gençerler’e, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.

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