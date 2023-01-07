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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddia edilen Doğukan Cep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV'nin haberine göre Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

"Amaç öldürmek değildi"

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, Ateş cinayetine ilişkin ise "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

"Yadım istedim yardımcı olmadı"

Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

Keşif de yapıldı

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

Şüpheliler yakalandı

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Özyağcı’yı Ankara’ ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi.

Özyağcı'nın suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara’ya getirdiklerini savundular. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik lerini söylediler. 

Cinayet ile ilgili soruşturmada bugüne kadar 17 isme ulaşıldı. Tetikçi dışındaki tüm isimler yakalandı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturmada Organize, Narkotik, Terör ve İstihbarat gibi birimler de destek veriyor.

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