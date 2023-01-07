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Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar

Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar

RİZE'de 5 torun sahibi çift, 40’ıncı evlilik yıl dönümlerinde gelinlik ve damatlık giyerek, tekrardan düğün yaptılar.

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Pazar ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi 60 yaşındaki Fatma Baştopçu ve 74 yaşındaki Muhammet Baştopçu çifti, 40’ıncı evlilik yıl dönümleri için tekrardan gelinlik ve damatlık giyerek düğün yapmaya karar verdiler.

Oğullarına ait kafeteryayı süsleyen çift, meşalelerle salona girerek dans ettiler. Dans eden çift daha sonrasında pasta keserek takı töreni yaptı.

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