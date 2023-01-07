Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş piyangosu! Rus ekibi kesenin ağzını açtı

Daha önce Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi CSKA Moskova, yeniden sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yandaş için kesenin ağzını açmaya karar veren CSKA Moskova tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euroyu gözden çıkardı. İşte flaş transferde detaylar...

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Fenerbahçe'nin birçok yıldızı Avrupa takımlarının yakın takibinde bulunuyor. Bu oyunculardan biri olan Mert Hakan Yandaş için flaş bir teklif geldi.

Sezon başında ayrılık ihtimali ortaya çıkan başarılı oyuncu, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın, Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş için tekrardan masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yeniden devreye girdiler!

CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için Rus ekibi yeniden devreye girdi.

Rusya ve Rus ekiplerine uygulanan ambargo nedeniyle transfer edecek futbolcu bulmakta zorlanan CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euroluk teklifini tekrardan değerlendirmeye aldı ve kararını verdi.