Zincir marketler bir bir açıklamaya başladı! Bir market daha listeye eklendi

Fiyat sabitleme uygulamasına bir market daha katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

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Ekonomi yönetimi ile bir araya gelen zincir market temsilcileri enflasyonla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak binlerce üründe fiyat sabitleme kararı almıştı. İlk adım Şok Marketleri’nden gelirken ona Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi zincir marketler eşlik etmişti.

Bazı zincir marketlerin fiyat sabitleme uygulamasına gitmesi ekonomi yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati diğer marketlere de seslenerek, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin” dedi ve ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından en yaygın ağa sahip marketlerden biri olan BİM de Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

"Kısa vadeli yüksek kardan önemli"

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

Market zincirinin kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.