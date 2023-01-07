BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  GÜNCEL

Zincir marketler bir bir açıklamaya başladı! Bir market daha listeye eklendi

Zincir marketler bir bir açıklamaya başladı! Bir market daha listeye eklendi

Fiyat sabitleme uygulamasına bir market daha katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

Abone ol

Ekonomi yönetimi ile bir araya gelen zincir market temsilcileri enflasyonla mücadele kapsamında çok önemli bir adım atarak binlerce üründe fiyat sabitleme kararı almıştı. İlk adım Şok Marketleri’nden gelirken ona Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi zincir marketler eşlik etmişti.

Bazı zincir marketlerin fiyat sabitleme uygulamasına gitmesi ekonomi yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati diğer marketlere de seslenerek, "Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin” dedi ve ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından en yaygın ağa sahip marketlerden biri olan BİM de Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

"Kısa vadeli yüksek kardan önemli"

Şirketin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

Market zincirinin kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pervin Buldan açıkladı: HDP'den flaş Cumhurbaşkanı adayı kararı!
Pervin Buldan açıkladı: HDP'den flaş Cumhurbaşkanı adayı kararı!
MHP'den Ali Babacan'a sert tepki: Ali Babacan isimli ne idüğü belirsiz zat
MHP'den Ali Babacan'a sert tepki: Ali Babacan isimli ne idüğü belirsiz zat
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş piyangosu! Rus ekibi kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş piyangosu! Rus ekibi kesenin ağzını açtı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lıya yardım eden zanlı yakalandı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lıya yardım eden zanlı yakalandı
Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar
Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar
Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı
Akşener'den Birinci parti olacağız çıkışı: Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız
Akşener'den Birinci parti olacağız çıkışı: Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız
Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var
Özel okullarda fazla ücret ödeyen veli, parasını geri alabilecek mi?
Özel okullarda fazla ücret ödeyen veli, parasını geri alabilecek mi?