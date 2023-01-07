BIST 5.342
DOLAR 18,71
EURO 19,91
ALTIN 1.122,87
HABER /  DÜNYA

Prens Harry'nin 'sünnetliyim' sözleri yankı uyandırdı

Prens Harry'nin 'sünnetliyim' sözleri yankı uyandırdı

Geçtiğimiz gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, bu kez "sünnet" açıklamalarıyla konuşuldu.

Abone ol

10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında kullandığı ifadelerle tepki toplayan Prens Harry, kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi.

Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu  söylentileri gündeme geldi.

İngiliz Kraliyet Ailesi geleneklerine göre sünnet edilme geleneği 150 yıldır devam ediyor. Bu işlemin, Hazreti Davut'un soyundan geldiğine inanılan Kraliyet Ailesi'nde bunun yeni bir haber olmadığı söyleniyor.

Tahtın şimdiki sahibi Kral III. Charles'ın, Londra Yahudi cemaatinin hahamı Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği söyleniyor. Ülke basınında yıllardır kendisi ve abisi William'ın sünnetli olup olmadıklarıyla ilgili son noktayı koyan Harry, bebekken sünnet edildiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zincir marketler bir bir açıklamaya başladı! Bir market daha listeye eklendi
Zincir marketler bir bir açıklamaya başladı! Bir market daha listeye eklendi
Pervin Buldan açıkladı: HDP'den flaş Cumhurbaşkanı adayı kararı!
Pervin Buldan açıkladı: HDP'den flaş Cumhurbaşkanı adayı kararı!
MHP'den Ali Babacan'a sert tepki: Ali Babacan isimli ne idüğü belirsiz zat
MHP'den Ali Babacan'a sert tepki: Ali Babacan isimli ne idüğü belirsiz zat
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş piyangosu! Rus ekibi kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş piyangosu! Rus ekibi kesenin ağzını açtı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lıya yardım eden zanlı yakalandı
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lıya yardım eden zanlı yakalandı
Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar
Rize'de 5 torun sahibi çift herkesi şaşırttı! 40. evlilik yıl dönümlerinde tekrardan düğün yaptılar
Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu
Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
Derbi heyecanı 5 kıtada yaşanacak
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin kilit ismi Doğukan Cep'in ifadesi ortaya çıktı
Akşener'den Birinci parti olacağız çıkışı: Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız
Akşener'den Birinci parti olacağız çıkışı: Onunla bununla anlaşarak değil kendimiz başaracağız
Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
Genç Parti İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Fazla değil 5 ayımız var