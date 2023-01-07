Prens Harry'nin 'sünnetliyim' sözleri yankı uyandırdı

Geçtiğimiz gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, bu kez "sünnet" açıklamalarıyla konuşuldu.

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10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında kullandığı ifadelerle tepki toplayan Prens Harry, kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi.

Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.

İngiliz Kraliyet Ailesi geleneklerine göre sünnet edilme geleneği 150 yıldır devam ediyor. Bu işlemin, Hazreti Davut'un soyundan geldiğine inanılan Kraliyet Ailesi'nde bunun yeni bir haber olmadığı söyleniyor.

Tahtın şimdiki sahibi Kral III. Charles'ın, Londra Yahudi cemaatinin hahamı Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği söyleniyor. Ülke basınında yıllardır kendisi ve abisi William'ın sünnetli olup olmadıklarıyla ilgili son noktayı koyan Harry, bebekken sünnet edildiğini söyledi.