TOKİ’den İstanbul ve Zonguldak için kaçırılmayacak fırsat

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da 14 iş yerini Zonguldak’ta da 34 iş yeri ve 41 konutu, 17 Ocak’ta açık artırmayla satışa çıkarıyor.

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100 bin aileyi ev sahibi yapacak “Yeni Evim Projesi” büyük ilgi gördü.0,69 konut kredisiyle satılacak konutlar için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Yeni Evim Projesi’ni açıklayan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na destek veren T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerin kampanyaya dahil olacağını açıkladı.

Şehir merkezinde lüks yaşam sahiplerini bekliyor

İstanbul Zeytinburnu’nda birbirinden modern ve şık iş yerleri ve Zonguldak’ta şehrin merkezindeki inşaatı bitmek üzere olan 34 iş yeri ve 41 konut açık artırma ile satışa çıkıyor. Farklı metrekarelerdeki iş yeri ve konutlar 3 ay sonra teslim edilecek. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan yatırımlık iş yerleri ve konutlar KDV’den muaf olacak. 17 Ocak Salı günü saat 10.30’daki açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu Merkez’de gerçekleşecek. Açık artırmaya online katılım da sağlanabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0212 608 15 00 "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

“Şehir merkezinde olması çok büyük bir artı”

Satışa hazır evleri gezen Sibel Kabakasal, “İnanılmaz güzel. Lokasyon olarak ve bu seneki projesi diğerlerinden daha farklı galiba, Hayretler içerisinde dolaştım. Çok güzel. 60 ay vade ile olması, imkanlarının çok iyi olması. Herkese tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel. Biz bu kadar beklenti içerisinde gelmemiştik. Gezdikçe sanki lüks bir site havası alıyorum. Mutfağa girdiğim zaman o huzur inanılmaz güzel. Lavabo, banyosu, balkonu özellikle bizim için çok önemli. Şehir merkezinde olması çok büyük bir artı. Şu anlık gördüğüm şey bunlar. Eminim burası eşya ile dolduğunda inanılmaz güzel olacağına inanıyorum” dedi.

Gezdiği dairelerin mutfaklarının büyük bir özenle yapıldığını söyleyen Gülsen Çakmak ise “Çok beğendim. Hem genişliği, kullanışlı olması, merkezde olması çok hoşuma gitti. Mutfağı, banyoları çok güzel ve hoşuma gitti. TOKİ’nin böyle bir ev çıkartması beni çok şaşırttı” dedi.

Satış Danışmanı Gizem Hilal Kahveci de “17 Ocak’ta açık ihale olacak. Dükkanlarımıza ve dairelerimize yüzde 40 peşin, 60 ay vade şeklinde fırsatlarla sahip olabiliyorsunuz. Onun dışında peşin ödemenizde yüzde 20 indirim söz konusu” dedi.

Vatandaşlar açık artırmaya online de katılabilecekler

Satış Danışmanı Mert Çevik KDV’den muaf tutulan 34 işyeri ve 41 konutun açık artırmayla satılacağını anlatarak şöyle dedi:

“İstanbul Zeytinburnu’nda birbirinden şık ve modern işyerleri ve Zonguldak’ta şehrin merkezinde inşaatı bitmek üzere olan 34 işyeri ve 41 konut açık artırmayla satışa çıkıyor. Farklı metrekarelerdeki işyeri ve konutlar 3 ay sonra teslim ediliyor. Yüzde 40 peşinat, 60 ay vade ile satışa sunulan yatırımlık işyerleri ve konutlar KDV’den muaf olacak. 17 Ocak günü saat 10.30’da İstanbul TOKİ hizmet binasında video konferans yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda ihalesi gerçekleştirilecek. Açık artırmaya online katılım da sağlanabilecek.”