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Hatayspor sahasında Antalyaspor'la berabere kaldı

Hatayspor sahasında Antalyaspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 17'ye yükseltti.

Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek. 

Atakaş Hatayspor: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Aabid (Dk. 68 Onur Ergün), Boudjemaa (Dk. 89 Muhammed Mert), Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 68 Ze Luis), El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 77 Kaan Kanak)

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel (Dk. 61 Larsson), Bünyamin Balcı, Fernando, Haji Wright (Dk. 90+1 Kudriashov), Luiz Adriano (Dk. 46 Sinan Gümüş), Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ufuk Akyol (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Ömer Toprak, Veysel Sarı

Sarı kartlar: Dk. 37 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 64 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 85 Vranjes (Atakaş Hatayspor), Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 58 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

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