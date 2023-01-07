Eski milletvekili Altan Tan'dan çarpıcı iddia: Kulislerde siyasi af konuşuluyor

Diyarbakır eski Milletvekili Altan Tan, “Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler" diye konuştu.

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Diyarbakır eski Milletvekili Tan, kulislerde siyasi affın konuşulduğunu iddia ederek “Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var" dedi. AK Parti ile HÜDA PAR görüşmesine de değinen Tan "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekledi. Beklenilmeyen bir durum değil, belli noktalarda aynı düşünüyorlar. O camianın çıkıp karşı tarafa CHP'ye destek vermesi beklenilmiyordu" ifadelerini kaydetti.

AK Parti ile HÜDA PAR işbirliğini değerlendiren Tan "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HÜDA PAR, Tayyip Erdoğan ı destekledi. Sürpriz, beklenilmeyen bir durum değil, belli noktalarda aynı düşünüyorlar. Bundan önce beraberlikleri vardı. O camianın çıkıp karşı tarafa CHP'ye destek vermesi beklenilmiyordu" görüşünü dile getirdi.

"Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor"

HÜDA PAR ile AK Parti yakınlaşmasının bölgedeki dengeleri etkileyeceğini söyleyen Altan Tan, DW Türkçe'den Kıvanç El'e "Kürt seçmen açısından burada AK Parti'nin yapacakları ve yapmayı planladıkları önemli. Kulislerde birçok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler" tahmininde bulundu.

AK Parti'ye yakın iki gazetecinin, Mehmet Barlas ile Abdülkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına atıf yapan Altan Tan "HDP'nin kapatılma sürecinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini ifade ediyorlar. İktidar ile görüşmelerin olduğunu ima edenler var. Kürt seçmen açısından HÜDA PAR ile AK Parti yakınlaşması yeni bir şey değil, ancak bundan sonrası için atılacak adımlar Kürt seçmen ile ilişkileri belirler. Olacaklar durumu değiştirebilir. Hakikaten denildiği gibi HDP ile dolaylı bir müzakere var ise kapatılma davası ile ilgili Kürt sorunu ile ilgili siyasal bazı hamleler yapılacaksa bunları etkileri tartışılabilir" şeklinde konuştu.

"AK Parti ile Kürt seçmen ilişkisini etkilemez"

HÜDA PAR'ın örgütlü bir siyasal yapı olduğunu kaydeden Tan "İttifakı deklare ettiği vakit her iki partide zorlanmaz. Diğer Kürt seçmenin, HDP'li seçmenin etkilenmesi nasıl olur diğer adımlara bağlı, aynı şekilde muhafazakâr seçmenin etkilenmesi için de bundan sonraki gelişmeler önemlidir, sadece HÜDAPAR ile işbirliği AK Parti ile Kürt seçmen ilişkisini etkilemez" dedi.

Öte yandan DW Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Aralık ve 29 Aralık 2022'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerde de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ittifakın genişletilmesi konusu ele alındı. Cumhur İttifakı'ndaki uzlaşmanın ardından da HÜDA PAR ile görüşmeler başladı.