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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 KASIMPAŞA (CANLI)

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor

Eksikler Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı.

Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic

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