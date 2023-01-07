Beşiktaş tribünlerinde olay Ozan Tufan tezahüratı!

Beşiktaş taraftarları, Kasımpaşa maçından önce tribünlerde "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratında bulundu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı tribünlerde çarpıcı bir tezahürat yapıldı.

"Ozan Tufan'ı istemiyoruz"

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa maçı öncesinde tribünlerde "Ozan Tufan'ı istemiyoruz." tezahüratında bulundu. Milli futbolcunun adı bir süredir siyah-beyazlılarla anılıyordu.

"Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken istemiştik"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hocamız Ozan Tufan'ı Bursaspor'dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş'in futbol aklı, Beşiktaş'ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.