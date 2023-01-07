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Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişilerin yıkıntı altında kaldığı öğrenilirken, Kars Valisi Türker Öksüz 10 hafif yaralının olduğunu belirtti.

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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişilerin yıkıntının altında kaldığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Oteldeki kalabalığın ekiplerin koordinesinde boşaltılmasına başlandı.

Kars valisi Öksüz: 10 hafif yaralı var

Canlı yayına bağlanan Kars Valisi Türker Öksüz, 10 hafif yaralının olduğunu belirtti. Twitter hesabından da açıklama yapan Vali Öksüz, "Sarıkamış Belgeselinin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanında meydana gelen çökme sonucu hafif yaralılarımız bulunmakta olup, yaralıların ayakta tedavisi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu bölgede

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.

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