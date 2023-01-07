Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye getirildi

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Ç'nin de olduğu 5 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Ç'nin de olduğu 5 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Ç'nin de bulunduğu 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.