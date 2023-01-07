Weghorst takımdan ayrılacak mı? Şenol Güneş açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılacağı konuşulan Weghorst için "Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol güneş, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"3 puana ihtiyacımız vardı"

"Bugün 3 puana ihtiyacımız vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularım savaştı ve ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi."

"Wout, yürekten oynuyor"

"Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız."