Manavgat'ta Anahtar Teslim Töreni'nde gülümseten anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende samimi anlar yaşandı. Yangında evini kaybeden Ayşe Teyze, yeni evinin mutluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak paylaştı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de büyük bir yangın felaketi yaşanmıştı.

1 haftadan uzun süren; Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde de etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü.

Yangından en çok etkilenen yerlerden Manavgat'ta onlarca ev zarar gördü.

Tüm imkanlar kullanıldı

Devletin tüm imkanlarının kullanıldığı afette, vatandaşlara ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı.

Ardından yeni konut inşaasına geçildi ve bir yıl içinde, 2+1, 3+1 büyüklükte mimari yapıya uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gün boyu süren Antalya temasları kapsamında Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Yeni evler sahiplerine verildi

Cumhurbaşkanı burada afette zarar gören vatandaşlara yeni evlerinin anahtarlarını verdi.

Anahtar teslim töreninde ise yürekleri ısıtan anlar yaşandı.

Afette evi zarar gören Ayşe Teyze eline mikrofonu alip yaşadığı anları anlattı.

"Senin yerini hiç kimse tutamaz"

Ayşe Teyze, "Sayın Cumhurbaşkanımdan Allah razı olsun. Çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutluyum. Murat Kurum yangında geldi Ayşe teyze evini yaptıracağım dedi Allah razı olsun. Sayın başkanım senin yerini hiç kimse tutamaz. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ayşe Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak sevincini paylaştı.