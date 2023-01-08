İki tren çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

MEKSİKA’nın başkenti Mexico City’de iki trenin çarpıştığı metro kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Abone ol
Mexico City metrosunun 3’üncü hattında meydana gelen olayda, iki trenin çarpıştığı bildirildi. Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaralanan 57 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirirken, kaza sonrası trende sıkışan 4 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.