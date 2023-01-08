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İki tren çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki tren çarpıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

MEKSİKA’nın başkenti Mexico City’de iki trenin çarpıştığı metro kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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 Mexico City metrosunun 3’üncü hattında meydana gelen olayda, iki trenin çarpıştığı bildirildi. Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaralanan 57 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirirken, kaza sonrası trende sıkışan 4 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

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