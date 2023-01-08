Galatasaray'ın derbi kadrosunu ifşa etti! Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz: İbrahim Büyükak'a tepki yağdı

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.