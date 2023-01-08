Galatasaray'ın derbi kadrosunu ifşa etti! Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz: İbrahim Büyükak'a tepki yağdı
Tüm Türkiye'de gözler bugünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Saat 19:00'da başlayacak dev heyecana kısa süre kalmışken iki takımın da 11'leri henüz belli değil ancak bu konuda Galatasaray'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak Galatasaray'ın ilk 11'ini farkında olmadan ifşa etti, tepkiler gelince paylaşımı sildi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, derbiyi kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.