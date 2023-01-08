Belediye başkanı ziyaret sırasında saldırıya uğradı merdivenlerden yuvarlandı

KASTAMONU’nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan Başkan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar, yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başkan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.